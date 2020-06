Shock a Tivoli dove un uomo sarebbe stato ucciso a coltellate. Ecco cosa sarebbe successo.

Tivoli, uomo accoltellato e ucciso: fermato il presunto responsabile

Ancora non si hanno certezze ma le Forze dell’Ordine avrebbero fermato il presunto assassino. Secondo quanto trapela, nella giornata di oggi, lunedì 29 giugno 2020, un uomo di origine egiziana sarebbe stato accoltellato più volte a Tivoli, all’incrocio tra via Sardegna e via Tiburtina.

Secondo quanto viene riferito da alcune informazioni, sembrerebbe che il colpevole, una volta accoltellato l’uomo, sarebbe scappato. Sul posto sarebbero sopraggiunti subito i sanitari del 118 ma, viste le profonde ferite riportate dalla vittima, non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Da capire ora sarebbero i motivi di tale uccisione. La questione sarebbe al vaglio degli inquirenti.