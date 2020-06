Nella seduta prevista nel pomeriggio di oggi, la Giunta Comunale approverà la Delibera per la pubblicazione di un Avviso Pubblico per la concessione di un contributo a fondo perduto alle attività commerciali della nostra città che hanno dovuto chiudere durante la fase del contenimento del contagio da Covid-19, a seguito dei DPCM emanati a marzo.

Contributi comunali a fondo perduto per le imprese

L’Amministrazione Comunale stanzierà a tale scopo € 350.000, utilizzando l’apposito Fondo Covid-19 di circa 1 milione di euro istituito con il Bilancio di Previsione 2020. Il contributo per ogni singola attività sarà pari ad € 500,00. Questa concreta iniziativa, si aggiunge alle altre misure adottate per agevolare la ripresa delle attività economiche, dopo il lockdown, come la l’individuazione di Aree Pedonali Urbane e le procedure semplificate per l’occupazione di suolo pubblico in modo gratuito.

I moduli per ottenere il contributo saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Albano Laziale e dovranno essere inviati esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico.

Il Comune di Albano Laziale effettuerà puntuali controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e sussistenza di tutti i requisiti necessari per l’ottenimento dei contributi.