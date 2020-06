Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera 29 giugno 2020. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, lunedì 29 giugno 2020: programmi in TV in onda stasera

Rai 1

ore 20:30 I Soliti Ignoti

ore 21:25 Il Giovane Montalbano 1×05 (replica)

ore 23:45 Sette Storie – Info

Rai 2

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 Made in Sud

Terza Puntata

ore 23:00 Striminzitic Show

Rai 3

ore 20:25 Geo

ore 21:20 Attacco al potere

ore 00:00 Report Cult

Canale 5

ore 20:35 Paperissima Sprint (show)

ore 21:25 Mission Impossibile – Protocollo Fantasma

ore 00:10 Tg5

Italia 1

ore 19:00 Dr. House 2

ore 20:40 CSI 7×23

ore 21:30 Le Iene Presentano – Come è morto Marco Pantani?

Speciale dedicato alla tragica morte di Marco Pantani

ore 00:40 Calcio storico fiorentino

Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia

ore 21:25 Quarta Repubblica

ore 00:45 Festivalbar Story

La7

ore 20:30 In Onda – Talk

ore 21:15 La Famiglia

ore 23:30 La Cena



Tv8 (ch. 121 Sky)

ore 20:30 4 Ristoranti

ore 21:30 The Karate Kid III – La sfida Finale

ore 23:35 Scomparsi – Davide Gentile

Nove (ch. 149 Sky)

ore 20:30 Little Big Italy

ore 21:30 Profiling 2

ore 00:50 Food detective – il mondo in tavola

Serie e Film in Tv Lunedì 29 giugno

Le Serie Tv in Chiaro

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:10 Daredevil 1×05-06 1a Tv Free + Marvel’s Jessica Jones 1×09 1a Tv Free

(ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:10 1×05-06 1a Tv Free 1×09 1a Tv Free TopCrime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 CSI New York 7×03-04

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 7×03-04 Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Spartacus – La vendetta 3×07-08

Le Serie Tv Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 MotherFatherSon 1×07-08 Finale 1a Tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×07-08 Finale 1a Tv Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 9-1-1 Lone Star 1×09-10 Finale 1a Tv

(ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 1×09-10 Finale 1a Tv FoxLife (ch. 114) ore 21:05 The Good Doctor 1×15-16-17

(ch. 114) ore 21:05 FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 Elementary 7×11-12 1a Tv Sky

(ch. 116) ore 21:05 7×11-12 1a Tv Sky PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Animal Kingdom 3×07-08

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 3×07-08 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Legacies 2×14 1a Tv

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 2×14 1a Tv Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 DC’s Legends of Tomorrow 5×06 1a Tv

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 King Kong

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Highlander – l’ultimo immortale

Rai 5 (ch. 23 dtt 13 TivùSat) ore 22:15 Sono Gassman! Vittorio re della commedia

Doc



Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Zorro

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 La diseducazione di Cameron Post

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Squadra 49

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Uno stalker dal passato

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Abbronzatissimi

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Delitto in Maussane.



Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Angry Games – La ragazza con l’uccello di fuoco



I Film pay Sky/Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Stuber – Autista d’assalto

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Storia di una ladra di libri

Cinema Collection Classic (ch. 303) ore 21:15 Speciale Vittorio Gassman + Il sorpasso (ore 22:15)

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Il viaggio di Norm

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Planet of the Apes

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Predestination

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Appuntamento con l’amore

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Old Man and the Gun

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Malati di sess0

#PerTe 1 (ch. 310 sat 471 dtt pay) ore 21:15 Vi presento Joe Black



#PerTe 2 (ch. 311 sat 473 dtt pay) ore 21:15 Hunter Killer – Caccia negli abissi

Premium Cinema (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Una famiglia perfetta

Premium Energy (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Demolition Man

Premium Emotion (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Montecristo

Premium Comedy (ch. 317 sat 466 dtt pay) ore 21:15 Hollywood Homicide