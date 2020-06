Roma, GRA – Fumo per incendio al Km 66+700 in carreggiata interna.

La situazione sul GRA

Sull’A90 Grande Raccordo Anulare di Roma, si rileva del fumo per via di un incendio al Km 66+700 in carreggiata interna.

Lo comunica Astral Infomobilità sul suo profilo Twitter.

Non si conoscono, al momento, l’oggetto e la causa dell’incendio.

Si raccomanda di prestare massima attenzione.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

FOTO DI REPERTORIO