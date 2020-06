Potenziale rischio microbiologico: il Ministero della Salute richiama ZUPPA CON FARRO a marchio Terra & Vita Le Zuppe Belle e Pronte. Nella giornata di oggi è stato disposto il richiamo dal mercato di un prodotto da parte del Ministero della Salute.

Il lotto interessato

Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo di un lotto di ZUPPA CON FARRO venduto con il marchio Terra & Vita Le Zuppe Belle e Pronte per potenziale rischio microbiologico. Il prodotto coinvolto è venduto in confezioni da 620 grammi con il numero di lotto L23-R-148 e con le date di scadenza fino al 05/07/2020, 06/07/2020, 07/07/2020, 10/07/2020, 11/07/2020 e 12/07/2020.

La ZUPPA di cereali richiamata è stata prodotta da EUROVERDE SOCIETA’ AGRICOLA SRL nello stabilimento di via Quinzano, 1, a Azzano Mella, in provincia di Brescia e commercializzata dalla società BUONATERRA SPA.

Nell’ottica d’informazione quotidiana in materia di allerte per i consumatori, Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, a scopo precauzionale, raccomanda ai clienti che hanno acquistato il lotto sopra indicato, di non consumarlo e a consegnarlo al rivenditore o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale.

Si ricorda che l’autorità, in questo caso il Ministero della Sanità, può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti.