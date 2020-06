Chi ha detto che lo shopping non può essere un’occasione per tornare a fare un pic-nic all’aria aperta?

Sabato e domenica Valmontone Outlet organizza un esclusivo pic-nic

Sabato 27 e domenica 28 giugno, Valmontone Outlet, il villaggio dedicato allo shopping gestito da Promos in provincia di Roma, darà infatti la possibilità ai visitatori di godersi un picnic in famiglia.

Dalle 11 alle 15 acquistando il pranzo in un qualsiasi punto ristorazione interno all’outlet, i clienti avranno accesso all’area pic nic appositamente allestita nella piazza centrale dell’outlet e nel giardino adiacente dove, esibendo lo scontrino del punto ristorazione, riceveranno in omaggio un kit da pic-nic offerto dalla Direzione del Centro, composto da una bag Valmontone Outlet con all’interno un telo, un prodotto utile per la casa e un food voucher del valore di 10 euro da spendere in uno dei bar e ristoranti interni all’outlet.

L’area pic nic verrà allestita nel massimo rispetto delle disposizioni governative prevedendo la distanza di sicurezza tra le postazioni con la necessità di prenotarle anticipatamente al servizio clienti dell’outlet Tel. 351 1998353 o chiamando l’infopoint allo 069599491.

“Dopo il lungo periodo di lockdown – commenta Cristina Lo Vullo, direttrice di Valmontone Outlet – crediamo che iniziative come questa rappresentino un modo per permettere ai visitatori di tornare a vivere occasioni di convivialità all’aria aperta, recuperando al tempo stesso la piacevolezza di una giornata di shopping lontana dallo stress cittadino”.