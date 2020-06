Come rendere la propria azienda più sostenibile e risparmiare

Oggi si sente parlare spesso di sostenibilità e di tutela dell’ambiente, al punto che questa tendenza sembra diventata quasi una moda. Da qualche anno a questa parte la green economy rappresenta un caposaldo per sempre più realtà aziendali della penisola.

Questo perché le politiche “verdi” cambiano la percezione del marchio agli occhi del consumatore, il quale oggi tende a selezionare spesso i prodotti e i servizi delle imprese che operano in chiave green. Dal riciclo fino alla produzione, passando per i trasporti e per il reperimento delle materie prime, tutto può fare la differenza, anche in termini di risparmio. Vediamo alcuni consigli per riuscire nell’impresa.

Creare un sistema di approvvigionamento sostenibile

Uno degli aspetti più importanti su cui ogni azienda dovrebbe lavorare è la sostenibilità della catena di fornitura. In sintesi, è fondamentale che l’impresa metta in moto processi virtuosi che vadano a costituire la base per la produzione dei propri prodotti o servizi. Un esempio in tal senso consiste nella sottoscrizione di offerte per la luce in azienda presso realtà attente alla sostenibilità come Green Network, una società fornitrice di energia proveniente da fonti rinnovabili nel pieno rispetto dell’ambiente. Promuovere scelte di questo tipo porta l’intera filiera a diventare più green e innesca un circolo virtuoso che tocca la catena produttiva nel suo insieme.

Incentivare le tecnologie digitali e lo smart working

Se la digitalizzazione dei processi non fosse già abbastanza vantaggiosa per le aziende, a ciò si devono aggiungere i vantaggi a livello ambientale. Per fare un esempio concreto, la dematerializzazione dei documenti consente di creare archivi digitali, i quali comportano un notevole risparmio (anche a livello di costi) non solo sulla carta, ma anche sulla cartuccia per la stampante. In secondo luogo, il digitale favorisce la disponibilità di risorse per i collaboratori, che possono accedervi sfruttando la tecnologia cloud. Un modello di business digitale consente anche di favorire modalità di lavoro a distanza come l’ormai sdoganato smart working, che può far calare le spese e andare nella direzione della sostenibilità. Un dipendente che lavora da remoto, infatti, non prende l’auto e dunque non contribuisce in maniera determinante all’inquinamento, portando a un calo delle emissioni di Co2 come successo durante il lockdown.

Investire nel marketing verde

Ci sono tantissimi strumenti di marketing che vanno verso la sostenibilità e favoriscono una promozione attenta non solo al consumatore, ma anche alla natura. In tal senso è possibile fare l’esempio dei gadget eco-sostenibili, come quelli realizzati con le bioplastiche che sono oggi in rapida crescita. È opportuno intervenire anche su un aspetto fondamentale come il packaging, optando per materiali green al posto della plastica e della carta. Nel pacchetto degli strumenti del green marketing entra anche il rebranding, dunque la costruzione di una strategia volta a comunicare all’esterno le scelte green del marchio. Naturalmente, se si sceglie di intraprendere questa strada, è fondamentale che le misure messe in atto siano sostanziali, altrimenti il cliente potrebbe reagire negativamente e perdere la fiducia nell’impresa.