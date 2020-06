Segnalato un incendio nei pressi dell’autostrada A1 Milano-Napoli. Nel tratto Roma-Napoli, precisamente tra Valmontone e il bivio della Diramazione di Roma Sud, persiste da diversi minuti in intenso fumo bianco, come appena visibile dalla foto in lontananza.

Incendio vicino l’autostrada: fumo bianco intenso

L’incendio di natura ancora imprecisata sta avvenendo proprio adesso nelle vicinanze dell’autostrada.

Il fumo potrebbe disturbare la visibilità degli automobilisti, pertanto si prega di fare la massima attenzione transitando sul suddetto tratto. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito all’incendio e alla viabilità.