A proposito del rallentamento dell’attività della relativa Commissione che, come è noto, è dovuto ad una intervenuta carenza per quiescenza di specialisti, con specifiche competenze e requisiti, alla quale l’ASL sta cercando di porre rimedio con l’attivazione delle procedure previste si comunica quanto segue:

<< Per rilascio e rinnovo delle patenti normali basta prenotarsi ai Cup ove, ad oggi, non esiste lista d’attesa. Per quanto attiene, poi, rilasci e rinnovi delle patenti che necessitano della visita della Commissione Patenti, dopo l’Emergenza Covid, la Commissione di Cassino dal 1 Giugno ha ripreso ad operare prendendo le prenotazioni, mentre per la Commissione di Frosinone che attualmente è decaduta a seguito del pensionamento del Presidente si sta provvedendo alla nomina dei nuovi membri anche in attesa delle altre designazioni.

E’ opportuno segnalare che a seguito della circolare 0051340 del Ministero degli Interni del 05.06.2020 tutte le patenti scadute dopo il 1 Febbraio restano valide in tutta Europa, per un ulteriore periodo di 7 mesi dal giorno della scadenza e che, una volta presa la prenotazione presso la Commissione di Cassino, qualora la data della visita dovesse essere successiva alla scadenza di 7 mesi, la motorizzazione potrà rilasciare un permesso provvisorio alla guida fino alla data della visita >>.