Stamattina una sbarra di legno chiodata posizionata all’interno di una busta nera è stata rinvenuta da un cittadino di Colleferro. Era situata in mezzo alla strada nella zona dello Scalo che porta all’ex termovalorizzatore. Inutile dire che se la persona non la avesse trovata, avvisato le auto in transito del rischio e prontamente rimossa, sarebbe potuto capitare il peggio. E questo non è il primo episodio.

I fatti

Infatti, ci è stato riferito che circa una settimana fa, sempre nella stessa zona, sono stati rinvenuti dei chiodi, presenti sempre nel bel mezzo della strada. Tuttavia, non sono state segnalate forature a gomme da parte degli automobilisti nei giorni precedenti (difficile dire da quanto tempo la sbarra fosse in mezzo alla strada).

Dunque, a distanza di poco tempo, sono stati rinvenuti prima dei chiodi e poi una sbarra di legno chiodata sulla stessa strada. Non è chiaro se gli episodi siano correlati né da dove provengano gli oggetti rinvenuti.