In merito all’incidente avvenuto qualche giorno fa (qui il link) sono emersi nuovi elementi a favore della tesi che il sinistro non sia attribuile alla presenza del cavallo in strada, come in precedenza scritto da noi e da altre testate. Il proprietario dell’animale ha di fatti smentito la prima ricostruzione dei fatti, affermando che l’incidente sia avvenuto diversi metri prima e a corroborare la tesi sono stati inoltre i rilievi più approfonditi da parte della Polizia Locale di Segni, che ha spiegato quanto segue:

“A seguito dei rilievi effettuati e alle indagini sulla ricostruzione

della dinamica del sinistro avvenuto su via Traiana in cui sono rimasti coinvolti un furgone e un mezzo d’opera, gli agenti della Polizia Locale, hanno accertato, ma il lavoro di intelligence è ancora in corso, che le cause dell’incidente sembrerebbero non attribuibili alla presenza di un cavallo sulla carreggiata”. Questa quanto ci ha dichiarato oggi il Comandante della Polizia Locale dott. Stefano Gallo che continua: “Le prime dichiarazioni a caldo della dinamica infatti sono state rilasciate agli agenti soltanto parzialmente da persone che in quel momento hanno trovato sul luogo dell’incidente. L’attività investigativa degli agenti – continua il Comandante dott. Stefano Gallo – sta piano piano ricostruendo esattamente l’accaduto” e la corretta dinamica.