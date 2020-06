Zagarolo, Bonini nominato coordinatore della Lega

“Ringrazio di cuore il Coordinatore provinciale On. Claudio Durigon e il Coordinatore regionale On. Zicchieri per la fiducia accordatami a nome della Lega nell’avermi nominato come coordinatore cittadino del partito. Da oggi il compito sarà quello di raccogliere le migliori energie della città per strutturare un partito forte nel comune Zagarolo in vista delle prossime elezioni amministrative.