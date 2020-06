Pubblicata la graduatoria finale dell’Avviso pubblico per la valorizzazione delle dimore e dei giardini storici regionali. Sono 31 i progetti ammessi a finanziamento: 6 per la provincia di Frosinone, 1 per la provincia di Latina, 3 per la provincia di Rieti, 12 per la provincia di Roma e 9 per la provincia di Viterbo

. È stata pubblicata oggi la graduatoria finale dell’Avviso pubblico per la valorizzazione delle dimore e dei giardini storici regionali. Sono 31 i progetti ammessi a finanziamento: 6 per la provincia di Frosinone, 1 per la provincia di Latina, 3 per la provincia di Rieti, 12 per la provincia di Roma e 9 per la provincia di Viterbo.

Con una dotazione complessiva di circa 1 milione e 400 mila euro , il bando mirava a sostenere, per un massimo di 50 mila euro a progetto, interventi di restauro, manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle dimore iscritte alla Rete regionale al fine di migliorarne l’accessibilità e la fruizione da parte del pubblico.

Dalla sua costituzione nel 2017, la Rete delle Dimore e dei giardini storici continua ad arricchirsi di luoghi interessanti e spesso poco noti. Ad oggi sono 135 i capolavori dell’arte, della natura e dell’architettura accreditati: ognuno ha una storia da raccontare e offre la possibilità di conoscere il patrimonio culturale del Lazio in modo più originale e inconsueto.

Tra i 31 progetti vincitori dell’Avviso pubblico, per la provincia di Frosinone , il restauro della facciata della casa medievale appartenuta al pittore Albert van Barnekow ad Anagni e gli interventi di manutenzione della Rocca Janula di Cassino. Per la provincia di Latina , il restauro della sacrestia della Chiesa di San Giovanni a Ninfa nell’omonimo Giardino. Per la provincia di Rieti , gli interventi per l’accessibilità del Castello Orsini a Montenero Sabino nonché i lavori per il miglioramento della fruibilità dell’Abbazia di San Salvatore Maggiore a Concerviano. Per la provincia di Roma , tra i progetti finanziati, c’è il restauro della loggia prospiciente il cortile del Palazzo Doria Pamphilj di Valmontone, il recupero del Portale del Falco borrominiano a Frascati e gli interventi di restauro conservativo del Complesso Edilizio ex Istituto Paolo Parodi Delfino, nella Città morandiana di Colleferro. Per la provincia di Viterbo , saranno ammessi a finanziamento, tra gli altri, la realizzazione di un nuovo percorso nel Parco Santacroce – Altieri di Oriolo Romano accessibile anche a persone con limitata mobilità; il restauro della Fontana dei Mascheroni, gli interventi di consolidamento del Palazzo Chigi Albani a Soriano al Cimino e i lavori di restauro del Forte dei Borgia di Nepi.



I 31 PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

Frosinone

Casa Barnekow , Anagni

, Anagni Complesso San Francesco , Roccasecca

, Roccasecca Rocca Janula , Cassino

, Cassino Badia di Santa Maria della Gloria, Anagni

Anagni Palazzo Visocchi , Atina

, Atina Casa Lawrence, Picinisco

Latina

Giardino di Ninfa, Cisterna di Latina

Rieti

Abbazia di San Salvatore Maggiore , Concerviano

, Concerviano Caste llo Orsini , Montenero Sabino

, Montenero Sabino Complesso Abbazia SS. Quirico e Giulitta, Micigliano

Roma

Forte Sangallo , Nettuno

, Nettuno Giardini storici “Concezio Petrucci” , Pomezia

, Pomezia Palazzo Ducale detto Rocca Colonna , Castelnuovo di Porto

, Castelnuovo di Porto Castello Savelli Torlonia , Palombara Sabina

, Palombara Sabina Portale del Falco , Frascati

, Frascati Mola di Monte Gelato , Mazzano Romano

, Mazzano Romano Palazzo Doria Pamphilj , Valmontone

, Valmontone Castello del Gallo , Mandela

, Mandela Castello Brancaccio , Roviano

, Roviano Castello Borghese , Vivaro Romano

, Vivaro Romano Complesso Monumentale della Città morandiana, Colleferro

Colleferro Castello Odescalchi, Santa Marinella

Viterbo