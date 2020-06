Veroli (FR) – 23enne arrestato per spaccio di droga. Segnalati alla Prefettura tre assuntori.

Arresto per spaccio di droga

Nella serata di ieri 23 giugno 2020 a Veroli, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di un predisposto servizio teso a contrastare il fenomeno del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, traevano in arresto per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 23enne del posto, già censito per analoghi reati e quelli contro la persona.

Lo stesso veniva intercettato mentre cedeva lo stupefacente a tre giovani. Fermato e sottoposto ad accertamenti, durante la perquisizione veniva trovato in possesso di quattro dosi del peso complessivo di 51,80 grammi di marijuana e hashish, occultata nelle parti intime. La successiva perquisizione eseguita presso l’abitazione del giovane, consentiva di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente, 27,80 grammi di hashish e marijuana, già suddivisa in cinque pezzi, un bilancino di precisione, nonché vario materiale necessario al confezionamento dello stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro.

Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Nella circostanza i tre giovani venivano segnalati alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Frosinone ai sensi dell’art.75 DPR 309.1990.