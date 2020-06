Il campo rom di Castel Romano è stato interessato, tra ieri e oggi, da alcuni roghi. Gli interventi dei mezzi della Protezione Civile, del Servizio Giardini e della Polizia Locale, insieme ai Vigili del Fuoco, hanno consentito di spegnere tempestivamente le fiamme.

In particolar modo è stata interessata l’Area F del campo, con il coinvolgimento di 7 moduli abitativi che ospitano circa 30 persone. La Sala Operativa Sociale sta intervenendo per assicurare assistenza e supporto, soprattutto alle persone in condizione di maggiore fragilità.

Nel complesso prosegue il percorso finalizzato al superamento e alla chiusura del campo di Castel Romano. Lo scorso febbraio è stato firmato il contratto con l’ente gestore che seguirà le attività e che ha già impostato e avviato le apposite azioni.