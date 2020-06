Alatri, interrogazione sul ripristino del reparto pediatria…

«Alatri deve tornare ad avere il suo reparto di pediatria il prima possibile. Per questo abbiamo ritenuto opportuno interrogare il Presidente Zingaretti e l’Assessore alla Sanità d’Amato in merito alle tempistiche della riapertura del reparto presso l’ospedale San Benedetto di Alatri» è quanto affermano in una nota congiunta il deputato del MoVimento 5 Stelle Luca Frusone e il Consigliere M5S e vicepresidente della Commissione Sanità della Regione Lazio Loreto Marcelli.

“A seguito dell’emergenza Covid-19, l’ASL di Frosinone ai primi di marzo aveva deciso di accorpare i reparti di pediatria di Alatri e Frosinone presso l’ospedale di Frosinone. L’ASL ha più volte sottolineato che si trattava di una “misura temporanea”.

«Oggi, in relazione all’emergenza Covid-19 i numeri nel Lazio e soprattutto nella provincia di Frosinone sono incoraggianti – evidenziano Frusone e Marcelli -, pertanto riteniamo necessario che venga ripristinata la struttura in modo da ottemperare alle esigenze della comunità locale.»

Frusone e Marcelli in conclusione ricordano come «Il reparto di Alatri ha da sempre costituito un presidio di eccellenza per i piccoli pazienti producendo dei numeri di tutto riguardo non solo nel contesto provinciale ma in tutta la Regione e non è possibile immaginare un’eventuale soppressione di questo servizio per un territorio che non riguarda solo il Comune di Alatri ma tutto il nord della Provincia».