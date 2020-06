Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di luglio verranno accreditate a partire da domani mercoledì 24 giugno per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dagli ATM Postamat disponibili in tutta la Provincia di Roma, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti, nell’ufficio postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista da un calendario che varia a seconda del numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento, come da tabella di seguito riportata.

Poste Italiane ricorda inoltre che anche le sedi Albano Laziale, Ciampino, Colleferro, Frascati, Genzano Di Roma, Morena e Velletri sono disponibili con orario continuato fino alle ore 19.05 sono le seguenti.

Poste Italiane ricorda inoltre che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.

Poste Italiane ribadisce l’invito a recarsi presso gli uffici postali muniti di appositi strumenti di protezione individuali e di mantenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.

CALENDARIZZAZIONE PER COGNOME

Per gli uffici postali aperti 6 giorni

dalla A alla B mercoledì 24 giugno

dalla C alla D giovedì 25 giugno

dalla E alla K venerdì 26 giugno

dalla L alla O sabato mattina 27 giugno

dalla P alla R lunedì 29 giugno

dalla S alla Z martedì 30 giugno

Per gli uffici postali aperti 3 giorni

dalla A alla D il primo giorno

dalla E alla O il secondo giorno

dalla P alla Z il terzo giornoIl servi

Up aperti al pubblico in doppio turno

Ufficio ALBANO LAZIALE CIAMPINO COLLEFERRO FRASCATI GENZANO DI ROMA VELLETRI

Up aperti al pubblico in mono turno:

Ufficio ARICCIA ARTENA CARPINETO ROMANO CASTELGANDOLFO CECCHINA STAZIONE CIAMPINO 1 CIAMPINO 2 COLLEFERRO STAZIONE FRASCATI 1 FRASCATI 2 FRASCATI 4 FRATTOCCHIE GAVIGNANO GENZANO DI ROMA 1 GROTTAFERRATA GROTTAFERRATA 1 LABICO LAGHETTO DI MONTECOMPATRI LANUVIO LARIANO MARINO MONTECOMPATRI MONTELANICO MONTEPORZIO CATONE NEMI PAVONA ROCCA DI PAPA ROCCA PRIORA SANTA MARIA DELLE MOLE SEGNI TORRE ANGELA VALMONTONE VALMONTONE 1 VELLETRI 1 VELLETRI 2

Up aperti a giorni alterni mono turno: