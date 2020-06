Sora, 54enne incensurato protagonista di numerosi furti:…

Nella giornata di ieri, lunedì 22 giugno, a Sora, i militari del NORM della locale Compagnia Carabinierihanno denunciato in stato di libertà un 54enne del posto, incensurato, per “furto aggravato in abitazione”.

L’uomo era stato notato nei giorni scorsi da alcuni cittadini, tutti residenti nel suddetto centro, aggirarsi con fare sospetto nei pressi delle loro abitazioni. Successivamente, i malcapitati constatando la mancanza di numerosi oggetti, peraltro attrezzi da lavoro, provvedevano a sporgere regolare denuncia di furto. Attraverso tali testimonianze e descrizioni, i militari iniziavano a setacciare la zona teatro dei furti, raccogliendo ulteriori elementi utili a risalire al probabile autore dei fatti criminis.

Nella mattinata di ieri, al termine dei vari accertamenti info-investigativi, scattava la perquisizione domiciliare nei confronti del prevenuto, il che consentiva di rinvenire in un vano ricavato nel piano terra dell’abitazione del 54enne tutta la refurtiva, ossia vari attrezzi da lavoro consistenti in due avvitatori a batteria ed un caricatore, due frullini, due forbici ed una scala, diverse batterie ed una ruota di scorta per auto, alcuni attrezzi da giardinaggio, nonché le ruote ed i pedali di una bicicletta. Al termine dell’attività, gli operanti accertavano la commissione di ben quattro furti attribuibili all’uomo, mentre sono in atto ulteriori accertamenti per appurare le responsabilità dello stesso in merito ad altri simili reati. Gli oggetti recuperati venivano restituiti ai legittimi proprietari.

Al termine delle formalità di rito, al denunciato veniva altresì preventivamente ritirato un fucile, regolarmente detenuto.