Roma, Tor Bella Monaca – Liberata area da insediamento abusivo e fermate 8 persone.

Smantellate tende e baracche

E’ di queste ore l’intervento degli agenti del Pics (Pronto intervento Centro Storico) e del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale, congiuntamente al personale e ai mezzi del Dipartimento Tutela Ambientale e Ama decoro, per ripristinare il decoro di un’area verde di proprietà pubblica in Via Di Tor Bella Monaca.

Smantellati 9 alloggi di fortuna, tra tende e baracche e identificate in loco 8 persone, di cui 7 uomini e 1 donna, tutti di nazionalità romena. Determinante la procedura di fotosegnalamento sul posto, con furgone, attrezzature e mezzi informatici mobili, che hanno garantito tempi più rapidi per gli accertamenti.

L’opera di bonifica, con la rimozione di materiali e rifiuti, proseguirà nei prossimi giorni.