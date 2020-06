L’Amministrazione del sindaco Daniele Natalia lavora per la valorizzazione delle dimore storiche di Anagni ed i risultati arrivano: la Regione Lazio ha finanziato con 50.000 € il progetto di valorizzazione della Badia della Gloria presentato dal consigliere comunale subdelegato ai Bandi e Finanziamenti Davide Salvati.

Le parole di Salvati

Salvati dichiara: «Fare di Anagni un polo d’attrazione turistica significa anche riqualificare e migliorare il patrimonio artistico-culturale della città intera e non solo del centro storico. La Badia della Gloria è uno dei luoghi più affascinanti di Anagni, è parte integrante della Rete delle Dimore Storiche del Lazio ed abbiamo ritenuto fondamentale presentare un progetto per la sua valorizzazione ben accolto e finanziato dalla Regione».

Anche Casa Barnekow, altra storica dimora anagnina, è rientrata nella graduatoria dei progetti finanziati ed il consigliere Salvati aggiunge: «Non può che essere un bene per Anagni avere due monumenti del calibro della Badia della Gloria e Casa Barnekow finanziati e riconosciuti come simboli del patrimonio culturale del Lazio. Faccio i miei complimenti a chi ha lavorato al progetto di Casa Barnekow perché è nello spirito d’iniziativa e di collaborazione tra pubblico e privato che si può individuare un modello di sviluppo turistico vincente».

Sulle polemiche politiche che sempre investono i successi dell’Amministrazione Natalia nel campo dei finanziamenti Davide Salvati spiega: «Ad Anagni c’è differenza tra una maggioranza che, pur nella situazione attuale di difficoltà, produce risultati ed una minoranza che fingendo di esplicare la propria funzione di controllo si limita a fare polemica senza documentarsi, esattamente come successo per i 70.000 € ottenuti dal Comune per gli adeguamenti antincendio alla scuola “R. Ambrosi De Magistris”.

Poiché la palude politica nella quale l’opposizione si è cacciata poco mi interessa e guardo oltre, preferisco continuare a lavorare in tandem con il sindaco e con il resto della squadra di maggioranza per portare a casa gli obiettivi che ci siamo prefissati».