Roma – Tre distinti arresti in poco più di un’ora nella notte. Tra loro anche un ladro specializzato in ville che usava una lussuosa berlina appena rubata.

Tre arresti per furto a Roma in una sola notte

3 persone arrestate tra la mezzanotte e le 2 di questa notte dagli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti e dei vari commissariati impegnati nel controllo notturno della Capitale.

I primi 2, in ordine cronologico, a finire in manette sono M.G., romano di 44 anni, e G.S , 47enne originaria della Sabina: poco dopo la mezzanotte sono stati sorpresi mentre rubavano in via Carlo Felice su un’auto in sosta. Gli agenti hanno accertato che gli stessi avevano aperto e rubato su altre 7 vetture, tutte parcheggiate a pochi metri di distanza. Ad operare l’arresto i poliziotti del Reparto Volanti.

Poco dopo l’una, nel quartiere Case Rosse, gli agenti del Reparto Volanti e del commissariato San Basilio hanno sorpreso V.A., 34enne albanese, mentre cercava di forzare la grata della finestra di una villetta: l’uomo, vistosi scoperto, ha iniziato una fuga verso la campagna scavalcando varie recinzioni ed è stato bloccato solo dopo un lungo inseguimento a piedi. L’albanese, quando i poliziotti lo hanno raggiunto, li ha colpiti con calci e pugni nel vano tentativo di sottrarsi all’arresto. Uno degli agenti, per i colpi ricevuti, è dovuto ricorrere alle cure mediche e ne avrà per almeno 10 giorni. In tasca il fermato aveva la chiave di una berlina lussuosa; una rapida indagine ha permesso di trovare l’auto che era stata rubata 2 giorni prima sempre durante un “furto in villa”. V.A. è stato condotto a Regina Coeli a disposizione della Magistratura.

Praticamente nelle stesse ore, alle 2 circa, gli equipaggi del commissariato Fidene e del Reparto Volanti sono intervenuti in una pizzeria nella zona di Casal de Pazzi: lì un 29enne romano, C.V. le sue iniziali, è stato poi arrestato perché, minacciando di morte il titolare, stava rubando alcune birre.

FOTO DI REPERTORIO