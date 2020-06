Hanno preso servizio questa mattina gli steward reclutati per il monitoraggio delle spiagge libere del litorale. Si tratta di 36 persone individuate dalla ditta che, attraverso un bando, si è aggiudicata il servizio di sorveglianza/guardiania delle spiagge. Lavoreranno dalle ore 8.00 alle ore 20.00, divisi in due turni di 18 persone.

Sulle spiagge di Latina arrivano gli steward

Il loro compito sarà di sostanziale supporto alla cittadinanza, in quanto dovranno vigilare sul mantenimento della distanza di sicurezza tra i bagnanti ed evitare che si creino assembramenti in spiaggia. I 36 steward si interfacceranno, se necessario, con la Polizia Locale ma la loro, come precisa il Sindaco Damiano Coletta, non sarà una funzione repressiva.

«Daranno supporto ai bagnanti – spiega il Sindaco – affinché tutti siano garantiti nell’osservanza delle prescrizioni. È un ulteriore passo in avanti nel gioco di squadra che la nostra città sta mettendo in pratica da quando è scoppiata l’emergenza epidemiologica. Un gioco che si basa sul senso di responsabilità dei cittadini, i quali si sono già comportati in maniera esemplare durante la fase più acuta dell’emergenza e che sono certo faranno altrettanto anche ora».