Quattro squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Castel Romano, in via de La Comunella, per spegnere un incendio di materiali di varia natura.

Castel Romano, incendio di materiali: ecco cosa è successo

È stato necessario l’intervento della schiuma per riuscire a spegnere l’incendio di alcuni materiali che nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 giugno 2020, hanno preso fuoco a Castel Romano, in via de La Comunella,

Sul posto sono intervenute quattro squadre del comando provinciale Vigili del Fuoco di Roma. La colonna di fumo visibile a chilometri di distanza è stata ridimensionata anche grazie, come detto in precedenza, all’intervento del Carro Schiuma.

L’intervento è tutt’ora in corso e, fortunatamente, non risultano persone intossicate.