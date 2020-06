Si chiama RadioMIA ed è la radio che accompagna gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Anton Giulio Bragaglia di Frosinone durante l’Esame di #Maturità. Il nome della radio, la prima e unica web radio studentesca in streaming della provincia di Frosinone, è composto dalle tre anime dell’istituto: la “M” sta per Liceo Musicale, la “I” per Ipsia e la “A” per Liceo Artistico.

La maturità a Frosinone

“Durante i colloqui della Maturità abbiamo deciso di raccontare l’esame, le impressioni di docenti e genitori, gli argomenti di studio e di analisi, le performance dei maturandi, con in più la possibilità di risentirsi in streaming”, spiega il professor Fabio Fulco, referente del progetto. “Gli studenti più giovani saranno accanto ai maturandi, per raccontare attraverso la radio le loro emozioni, le incertezze, i timori anche rispetto ad un esame finale tutto nuovo”.

L’idea di una radio d’istituto è nata già da tempo e, nel 2017, sono stati proprio i ragazzi a realizzarla, mettendo in gioco ciascuno le proprie competenze. Dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza sono stati gli studenti a far suonare, ogni giorno, la campanella via radio, organizzando un palinsesto prestabilito, tra lezioni di storia, cittadinanza e costituzione, ma anche pillole di scienze, inglese, lezioni di musica, di tecnologia. Quella di Frosinone è una delle storie raccolte dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito della campagna #LaScuolaNonSiFerma, durante la quale sono state pubblicate sul sito istituzionale le esperienze che le scuole hanno messo in campo nel corso del lockdown.

“Sarà un modo per stare accanto ad una generazione che ha già dato prova di grande maturità – precisa il dirigente scolastico Fabio Giona, che ha permesso la realizzazione dell’iniziativa -. Una generazione che ha affrontando con serietà e coraggio i duri mesi del lockdown, continuando a studiare e ad impegnarsi nella didattica a distanza, anche attraverso i microfoni di RadioMIA”.

“Voglio complimentarmi con i ragazzi di RadioMIA – commenta la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina -. In questi mesi hanno dimostrato resilienza e capacità di reazione di fronte ad una situazione così straordinaria come quella che abbiamo vissuto. Il loro progetto, la loro idea, la voglia di innovare e coinvolgere, è la dimostrazione di una comunità scolastica viva, entusiasta, positiva dinanzi alle difficoltà”.