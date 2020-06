Un gesto di solidarietà che toglie il fiato. È accaduto a Sora dove sette compagni di classe di Stella Tatangelo, la ragazza tragicamente scomparsa in un incidente stradale la scorsa estate ad Arpino, si sono presentati al suo posto per l’esame di maturità.

Commozione al Liceo Classico Vincenzo Simoncelli di Sora: sette compagni ricordano Stella Tatangelo

L’amicizia, un valore incommensurabile. È accaduto a Sora, più precisamente al Liceo Classico Vincenzo Simoncelli. In vista dell’esame di maturità, sette compagni di scuola di Stella Tatangelo, si sono presentati al suo posto. Un gesto simbolico che vale molto, soprattutto per chi, oggi, doveva sostenere l’esame e, a causa di una fatalità, non è potuto esserci.

Stando a quanto raccolto, gli amici della giovane ragazza scomparsa avrebbero preparato un elaborato sul tema dell’amicizia. A presenziare anche i genitori di Stella.

Un gesto importante per ricordare una compagna di scuola che ha perso prematuramente la vita. Un senso di solidarietà e di lealtà che saranno ricordati negli anni e che la comunità di Sora ha accolto a braccia aperte, tanto che alcuni mesi fa, proprio a Stella, è stato dedicato il campo sportivo della sua scuola con una targa commemorativa.