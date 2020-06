Nella serata di ieri, intorno alle ore 22:35, nella zona di via Torre Maura, ci sarebbe stato un brutto incidente. Sarebbe grave un bambino di 2 anni.

Via di Torre Maura: grave incidente per una famiglia

Grave incidente in via di Torre Maura, all’incrocio con via di Torre Spaccata. Da quello che emerge dalle prime informazioni, sembrerebbe che una Fiat Croma, con a bordo una famiglia indiana composta da 4 persone (papà, mamma e due figli), abbia perso il controllo del mezzo e si sia ribaltata.

Una volta intervenuti sul posto, i sanitari del 118 avrebbero subito trasportato la mamma presso l’Ospedale San Giovanni di Roma dove si troverebbe ricoverata in codice rosso. Grave, secondo quanto trapela, sarebbero anche le condizioni di uno dei due figli, quello di due anni, che sarebbe stato trasportato presso l’Ospedale Umberto I.

Sul posto sarebbe intervenuto anche il gruppo Casilino della Polizia Locale per effettuare tutti rilievi del caso e capire con esattezza le reali dinamiche dell’incidente.

Potrebbero seguire aggiornamenti.