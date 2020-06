Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera 27 giugno 2020. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, sabato 27 giugno 2020: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Vasco – La tempesta perfetta

20:40 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 20 anni che siamo italiani

23:30 TG1 60 Secondi

23:35 20 anni che siamo italiani

23:55 Sono Gassman! Vittorio re della commedia

01:30 RaiNews24

01:57 Che tempo fa

02:05 Milleeunlibro Scrittori in TV

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:05 90° Gol Flash

21:45 Matrimonio Rosso Sangue

23:30 90° Notte Gol

23:55 TG2 Dossier

00:40 TG2 Storie. I racconti della settimana

01:20 TG 2 Mizar

01:45 TG 2 Sì, Viaggiare

02:00 TG 2 Eat Parade

3 Rai 3

20:00 Blob

20:30 La Grande Storia Anniversari

20:31 Ustica – Verità senza nomi

21:25 I soliti ignoti

23:20 TG Regione

23:25 TG3 Mondo

23:50 Chi credete che io sia?

00:35 TG3 Agenda del Mondo

00:50 TG3 Chi è di scena

01:05 Fuori Orario. Cose (mai) viste

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:25 Una Vita XVI , 993

22:20 Una Vita XVI , 994

23:49 Paura

01:47 Appuntamento Con… Bud Spencer

02:14 Tg4 L’Ultima Ora

02:34 Media Shopping

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Meteo.It

20:40 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

21:20 Ciao Darwin 7 la Resurrezione

00:30 Speciale Tg5 Mattatore per Sempre

01:33 Tg5

02:07 Meteo.It

02:08 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

6 Italia 1

20:41 Quattro Round – C.S.I. – Scena del Crimine

21:30 Un Ponte per Terabithia

23:33 Lupin 3rd: Fuga Da Alcatraz

01:25 Sport Mediaset – la Giornata

01:45 Prospettiva Limitata – Training Day

02:35 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e Mezzo – sabato

21:15 Speciale Otto e Mezzo: This Changes

23:00 Vittime di guerra

01:15 Otto e Mezzo – sabato

01:55 LIKE – Tutto ciò che piace

8 TV8

19:15 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

21:30 Showgirls

23:50 Bound – Torbido inganno

01:50 Karate Kid II – La storia continua

9 NOVE

20:10: Fratelli di Crozza

21:40: Gli intoccabili

23:55: Il cecchino

01:30: Bodycam – Agenti in prima linea

20 Venti

20:15 Il Turbamento della Separazione – The Big Bang Theory X

20:42 La Rigenerazione delle Cognizioni – The Big Bang Theory X

21:04 Colpo Grosso Al Drago Rosso – Rush Hour 2

23:09 Il Prescelto

01:09 Fuga Alla Cieca – The Last Ship I

01:52 All’Ultimo Istante – The Last Ship I

02:31 Ar Rissalah – State Of Affairs

21 Rai 4

20:21 Marvel’s Daredevil ep.4

21:18 Proud Mary

22:54 Insidious – L’ultima chiave

00:39 It follows

02:25 The Exorcism of Emily Rose

22 Iris

21:00 Identità Violate

23:04 Mai con uno Sconosciuto

00:48 Hollywood, Vermont

02:32 Profumo D’Africa

23 Rai 5

20:43 Classical Destinations

21:15 Teatro – L’amore è un gambero

23:03 Napoli Teatro Festival 2019

00:17 Sostakovic: Sinfonia n.8 in do minore

01:26 Rai News Notte

01:29 Art Night Degas/Impressionismo

24 Rai Movie

21:10 Tristano & Isotta

23:20 Agora

01:25 Molière in bicicletta

25 Rai Premium

21:20 Una pallottola nel cuore 3 – Il rogo di Casal di Pietra p.1

23:10 Il Capitano Maria – p.2

00:55 Mistero in Blu: Il caso Alvise di Robilant p.1

01:40 I ragazzi di celluloide 2 – p.1

26 Cielo

19:20 Affari al buio

20:20 Affari di famiglia

21:15 Vacanze per un massacro

23:05 XXX – Le più grandi pornostar di

00:50 Hardcore: Larry Flint, il re dello

27 Paramount Network

20:10 La tata

21:10 A spasso con Daisy

23:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

03:10 L’altra madre

28 TV2000

19:00 Santa Messa

20:00 Il Santo Rosario

20:30 Tg 2000

20:50 Soul

21:25 Miss Marple nei Caraibi

23:05 Today

00:15 La compieta

00:40 Il Santo Rosario

01:10 Sulla strada

29 LA7d

19:15 Drop Dead Diva

20:15 A te le chiavi

20:50 Il gusto di sapere

21:30 Little Murders by Agatha Christie

01:10 The Dr. Oz Show

30 La 5

21:10 Inga Lindstrom – Rasmus & Johanna

23:00 Possession – una Storia Romantica

01:00 X-Style

01:37 Cambio Casa, Cambio Vita!

02:27 Divina Cocina

31 Real Time

20:00: Il castello delle cerimonie

21:05: Il castello delle cerimonie – Comunione Karol

21:35: Vite al limite – J.T.

23:20: Vite al limite: una famiglia al limite – Inizia un nuovo viaggio

00:15: Vite al limite: una famiglia al limite – Vita o morte

01:10: Vite al limite: e poi – Milla e Charity

34 Cine34

21:10 Il muro di gomma

23:25 Pasolini – Un delitto italiano

01:18 Lucignolo

02:48 Sole nudo

04:24 La donna è una cosa meravigliosa

35 Focus

20:15 Megacostruzioni V, 3 – Megacostruzioni V

21:15 Atterraggio Alla Cieca – Indagini Ad Alta Quota XII

22:15 Disastro sul Grand Canyon – Indagini Ad Alta Quota XII

23:15 La Stagione Secca – Amazzonia Selvaggia

00:15 Esodo Nella Savana – Into The Wild: Colombia

01:15 Al Confine Tra Terra e Acqua – Wild Planet: North America I

02:02 Tgcom24

02:04 27/06/2020 – Meteo Focus

02:05 La Vita Nel Deserto – Wild Planet: North America I

02:50 Le Maldive – i Grandi Oceani Selvaggi

38 Giallo

20:20: The Listener – Segreti fatali

21:10: Tandem – una nuova vita

22:20: Tandem – Doppio gioco

23:25: Tandem – il mistero delle saline

00:20: Tandem – la vendetta finale

01:20: Missing – il sogno premonitore

02:15: Missing – Incubo a colori

39 TOP Crime

19:20 Chicago P.D.

21:13 Il ritorno di Colombo

23:01 The mentalist

00:53 C.S.I. New York

02:18 Chicago P.D.

49 Spike TV

20:20 Happy Days

21:30 Tigerland

23:30 Uno sbirro tuttofare

01:30 A Good Man

03:05 Top Gear

52 DMAX

21:25: Il Re della giungla

23:15: Cose di questo mondo

00:05: Mountain Monsters – il ritorno del team. 1a parte

01:00: Mountain Monsters – il ritorno del team. 2a parte

01:50: Mountain Monsters – la foresta nera

02:40: Finding Bigfoot: cacciatori di mostri – Fantasie o realtà?

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi – Scritto, letto, detto: Alberto Diaspro

20:30 Passato e Presente I Vichinghi con il prof. Tommaso Di Carpegna

21:10 La ragazza con la valigia

23:00 Documentari d’autore. Cinque Mondi

00:00 Notiziario – RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e Presente I Vichinghi con il prof. Tommaso Di Carpegna

01:00 Italiani. Nobel Minds p.1. Enrico Fermi – Emilio Segrè

01:45 Come Eravamo – Giovani – p.65

02:00 Intervista Persiana p.2

55 Mediaset Extra

21:15 A Qualcuno Piace il Calcio – Professione Vacanze

23:00 Delitto per Gioco – i Parte/Delitto per Gioco

01:05 3 – Caro Maestro – Caro Maestro 1

02:38 Tgcom24

59 Motor Trend

20:35: Affari a quattro ruote – Auto da veterani

21:25: Affari a quattro ruote – Lincoln Continental

22:15: Affari a quattro ruote – Mercedes 300 Td

23:10: Affari a quattro ruote – Chevrolet C10

00:05: Affari a quattro ruote Francia

01:55: Affari a quattro ruote World Tour – India

02:45: Affari a quattro ruote World Tour – Gran Bretagna

66 Italia 2

20:05 Goku il Numero uno – What’s My Destiny Dragon Ball

20:30 L’ Inferno della Fame – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:55 Il Cigno Liberato – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:20 Bruiser – la Vendetta Non Ha Volto

23:20 The Hitcher

00:57 Prima Tu – Camera Cafè

01:02 L’ Affiancamento – Camera Cafè

01:12 Compagni di Banco – Camera Cafè

01:17 Ghetto Relax – Camera Cafè

01:22 Simpatici – Camera Cafè

01:27 Attrazione Fatale – Camera Cafè