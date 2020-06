SS1 Aurelia – Code per incidente tra Massimina e Stazione Aurelia in direzione Roma.

Code per incidente sulla SS1 Aurelia

Un incidente tra Massimina e Stazione Aurelia, sulla SS1 Aurelia in direzione Roma, sta causando code che stanno progressivamente aumentando.

Lo comunica Astral Infomobilità sul suo account Twitter.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, ma gli operatori sono sul posto per rimuovere il sinistro e per mettere in sicurezza la viabilità.

Si raccomanda una guida prudente e di moderare la velocità.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

FOTO DI REPERTORIO