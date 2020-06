Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera 20 giugno 2020. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, sabato 20 giugno 2020: programmi in TV in onda stasera

RAI 1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – 20 anni che siamo italiani

23:15 – TG1 60 Secondi

23:19 – 20 anni che siamo italiani

00:00 – Techetechetè – Jukebox: Anni 80 ma non li dimostra

01:00 – RaiNews24

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Ossessione senza fine – Il ritorno

22:45 – Blue Bloods Gli uomini in blu

23:30 – TG2 Dossier

00:15 – TG2 Storie. I racconti della settimana

RAI 3

20:30 – Aspettando le parole

21:45 – Permette? Alberto Sordi

23:45 – TG Regione

23:50 – TG3 Mondo

00:14 – Meteo 3

00:15 – Un giorno in Pretura Il mostro di Firenze: compagni di merende

RAI 4

21:20 – The Gunman

23:05 – Shut in

00:27 – Replicant

CANALE 5

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – CIAO DARWIN 7 LA RESURREZIONE

00:30 – TG5 – NOTTE

ITALIA 1

20:41 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – MERCATO DELLA CARNE

21:30 – THE WARRIORS GATE – 1 PARTE

22:49 – TGCOM

22:52 – METEO.IT

22:55 – THE WARRIORS GATE – 2 PARTE

23:45 – C’ERA UNA VOLTA LUPIN – 1 PARTE

00:13 – TGCOM

00:16 – METEO.IT

00:19 – C’ERA UNA VOLTA LUPIN – 2 PARTE

CANALE 20

20:42 – THE BIG BANG THEORY VI – IL DISLOCAMENTO DELLE INTERIORA DEL PESCE

21:04 – L’ULTIMO DEI TEMPLARI – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – L’ULTIMO DEI TEMPLARI – 2 PARTE

RETE 4

20:42 – THE BIG BANG THEORY X – LA PROPRIETA’ DIVISIONE-COLLISIONE

21:04 – RUSH HOUR – DUE MINE VAGANTI – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – RUSH HOUR – DUE MINE VAGANTI – 2 PARTE

23:14 – LE BELVE – 1 PARTE

00:08 – TG COM

00:13 – METEO

00:15 – LE BELVE – 2 PARTE

CINE 34

21:10 – IL MARCHESE DEL GRILLO

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO C

22:15 – IL MARCHESE DEL GRILLO

23:30 – NESTORE – L’ULTIMA CORSA

01:31 – MAZZABUBU’… QUANTE CORNA STANNO QUAGGIU’

02:51 – FROU-FROU DEL TABARIN

RAI MOVIE

21:10 – Il giovane Karl Marx

23:20 – Quando sei nato non puoi più nasconderti

01:25 – Il capitale umano

03:10 – Fiore

PARAMOUNT CHANNEL

21:10 – A piedi nudi nel parco

23:15 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

00:05 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

00:55 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

01:50 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

IRIS

21:00 – MAI CON UNO SCONOSCIUTO

22:57 – NESSUNA VERITA’

01:21 – HOLLYWOOD ENDING

TV8

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Padova

21:30 – Il collezionista di ossa

23:50 – Misery non deve morire

01:50 – The Karate Kid – Per vincere domani

TV9

20:00 – Fratelli di Crozza

21:30 – Casamonica – Le mani su Roma

23:05 – Casamonica – Le mani su Roma

00:40 – Spaccio capitale

02:00 – Bodycam – Agenti in prima linea

CIELO

20:15 – Affari di famiglia Libri del presidente

20:45 – Affari di famiglia Una pistola rarissima

21:15 – Desideria – La vita interiore

23:15 – Public Sex, Private Lives

LA7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – The Queen – La Regina

23:15 – 8 donne e un mistero

01:15 – TG LA7

LA7 D

20:50 – Il Gusto di Sapere

21:30 – Little Murders – La penna avvelenata

23:20 – Little Murders – Il pericolo senza nome

01:10 – The Dr. Oz Show – 9 Edizione

SPIKE

20:30 – Happy Days Torta A Sorpresa

20:50 – Happy Days Mezzanotte Di Fuoco

21:30 – A Good Man

23:30 – Operation Chromite

TOP CRIME

21:10 – IL RITORNO DI COLOMBO III – OMICIDIO TELECOMANDATO

23:00 – THE MENTALIST I – LA RAGAZZA DAI CAPELLI ROSSI

23:55 – THE MENTALIST I – ROSSO SEGRETO

00:50 – C.S.I. NEW YORK VI – PUNTO DI VISTA

GIALLO TV

21:10 – Cherif – La mia parola contro la tua

22:20 – Cherif – Pericolo dal passato

23:30 – Cherif – Follia perversa. 1a parte

00:40 – Cherif – Follia perversa. 2a parte