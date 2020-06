I lavori sulla Casilina si faranno, ad assicurarlo è il sindaco Daniele Natalia dopo aver avuto contatti con i responsabili dell’ANAS. Il primo cittadino dichiara: «Prendendo atto del pericolo per automobilisti e pedoni rappresentato dalle condizioni del manto stradale nel tratto di Via Casilina che attraversa Osteria della Fontana già mesi fa avevo formalmente sollecitato chi di competenza ad intervenire per effettuare i lavori necessari.

I lavori

Posso annunciare con cognizione di causa che i lavori dell’ANAS partiranno entro poche settimane; in realtà mi è stato spiegato dai responsabili dell’azienda che per rispondere alle richieste dell’Amministrazione i lavori sarebbero dovuti iniziare già due mesi fa ma che poi l’emergenza Covid-19 ha bloccato le procedure. Finalmente uno degli assi stradali più importanti della nostra città, giornalmente percorso da centinaia di automobilisti e via preferenziale per i trasporti industriali-produttivi, verrà messa a nuovo dopo anni di incuria».