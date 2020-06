ACEA ATO 2, DOMENICA 28 GIUGNO SOSPENSIONE IDRICA IN ALCUNE ZONE DI ROMA NORD PER LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI E INDIFFERIBILI

Roma, 18 giugno 2020 – Acea Ato 2 comunica che per realizzare interventi improcrastinabili di manutenzione straordinaria su una importante condotta di adduzione idrica, inseriti nel contesto del programma di efficientamento della rete, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone della Città Metropolitana di Roma Capitale nella giornata di domenica 28 giugno 2020. In particolare, la sospensione consentirà ad Acea Ato 2 di eseguire un intervento di riparazione su un’infrastruttura acquedottistica che, in caso di mancata realizzazione, potrebbe causare imprevisti pregiudizi alla fornitura.

Di conseguenza dalle ore 00:30 alle ore 24:00 di domenica 28 giugno 2020 si verificherà mancanza d’acqua e/o forte abbassamento di pressione alle utenze ricadenti nelle seguenti zone:

Nell’ambito di Roma Capitale:

Grotta Rossa Est (Saxa Rubra)

Grotta Rossa Ovest (Via Flaminia Nuova)

Labaro

Settebagni

Colle Salario

Porte di Roma

Cinquina

Bufalotta Casal Boccone Tor San Giovanni

Sant’Alessandro Casal Monastero

San Basilio

Torraccia

Tor Cervara

Casal de Pazzi

Rebibbia

Talenti

Prima Porta

Colli d’Oro

Monte Sacro Alto

Monte Sacro

Sacco Pastore

Conca D’oro

Prati Fiscali

Prato della Signora

Tufello

Val Melaina

Fidene

Serpentara

Via Salaria (direzione GRA)

dall’Aeroporto dell’Urbe a Castel Giubileo

Nell’ambito del Comune di Guidonia:

Colle Verde

Poggio Fiorito

Parco Azzurro

Si potranno inoltre avere abbassamenti di pressione nei quartieri di Roma Ottavia e Casal del Marmo (ove le fontanelle rimarranno alimentate) e nella zona di Tor Lupara del Comune di Fonte Nuova.

Potranno essere interessate dalla sospensione idrica anche strade limitrofe alle citate.

Per limitare i disagi ai cittadini Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento idrico tramite autobotti in stazionamento presso gli indirizzi di sotto riportati:

Comune di Roma, dalle ore 07 alle ore 24 di domenica 28 giugno 2020, presso:

Via Nomentana fronte civico 1412 (altezza distributore IP);

Piazza dei Vocazionisti;

Via Antonio de Curtis angolo Via Giovanni Conti;

Via Siro Solazzi;

Piazza Fernando de Lucia;

Via Carlo Muscetta angolo Via Vincenzo Marmorale;

Piazza Raffaele Casimiri;

Via Camerata Picena altezza via Force;

Via Capoliveri angolo Via Val D’Orcia (Settebagni);

Via San Daniele Del Friuli;

Via della Lucchina fronte civico

Comune di Guidonia:

Piazza Colleverde angolo Via Monte Bianco dalle ore 07 alle ore 24 di domenica 28 giugno 2020;

Parco Azzurro (ingresso Consorzio) dalle ore 07 alle ore 13 di domenica 28 giugno 2020;

Via Poggio Fiorito angolo Via Poggio Ameno dalle ore 13 alle ore 24 di domenica 28 giugno 2020.

Inoltre nelle zone di Casal Monastero, San Basilio, Casal de Pazzi, Rebibbia, Monte Sacro Alto, Sacco Pastore, Conca D’oro, Prati Fiscali, Prato della Signora, Tufello, Val Melaina rimarranno alimentate la maggior parte delle fontanelle stradali.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità, potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.