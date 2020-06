via Carpinetana Ovest da Via della Mola a 2° Traversa

via Carpinetana Ovest 1 Traversa

via Carpinetana Ovest 2 Traversa

via della Mola da Via Carpinetana Ovest a Località Sciuscione

Traverse di Via della Mola nel tratto citato

via Consolare Latina da Via della Mola a C.da Rossilli

zone limitrofe

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente via fax al numero 06/57994116

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335

Acea Ato 2 si scusa per i disagi.