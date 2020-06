Alle ore 17:20 circa, la Sala Operativa del Comando Provinciale VV.F. Roma ha inviato in Via Mario de’ Fiori per incendio attività commerciale (ristorante), 2 partenze APS, 1 autobotte e 1 Autoscala.

Sul posto è stato inviato il Capo Turno Provinciale, polizia locale e 118 per quanto di loro competenza.

Il palazzo che ospita l’attività commerciale è di 4 piani fuori terra. Al momento non risultano feriti o intossicati.