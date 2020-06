Tivoli, al via il casting per il film ‘Divin codino’: requisiti richiesti, date e info

Al via il casting per il film ‘Divin codino’

Tibur Tivoli film commission informa che “Fabula pictures srl” cerca, per il suo prossimo film dal titolo “Divin codino” (regia di Letizia Martire), nel territorio del Comune di Tivoli:

– calciatori professionisti e non con un’età tra i 18 e i 30 anni. Gli atleti non dovranno avere capelli con il doppio taglio e meches o colori; non dovranno avere tatuaggi visibili e con sopracciglia naturali;

– guardalinee, arbitri e fotografi professionisti;

– figurazioni per gli spalti (tifosi) uomini e donne, di età compresa tra i 18 e i 65 anni. In questo caso, gli uomini non devono avere i capelli rasati né il doppio taglio; le sopracciglia devono essere naturali. Le donne non devono avere le sopracciglia tatuate.

– si cerca anche una banda musicale che suoni l’inno nazionale

La disponibilità dev’essere garantita dal 10 al 28 agosto

Il casting è ufficialmente aperto. Considerata la situazione particolare legata all’emergenza sanitaria e all’epidemia da Covid-19 e, dunque, nel rispetto delle norme sanitarie, verrà fatta una pre-selezione via email.

Chi fosse interessato e in possesso dei requisiti, può inviare una email a: daniela.deangelis1952@gmail.com indicando nome, cognome, numero di telefono, per quale posizione ci si candida, e allegando due foto: figura intera e primo piano.

Saranno considerate valide soltanto le candidature che arriveranno via email entro sabato 20 giugno ore 18.

