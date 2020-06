La Serie A di calcio è pronta a ripartire. Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, nella nota trasmissione Porta a Porta ha confermato che un paio di partite verranno trasmesse in chiaro.

Pronti per la ripartenza della Serie A: quali partite saranno trasmesse in chiaro

“Siamo a buon punto, ho avuto la disponibilità di tutti i soggetti. Se avessi avuto solo quella di Sky, avremmo avuto problemi. Dobbiamo trovare forme che garantiscano un po’ tutti, potremmo offrire gli highlights in un tempo minore. Tra 24-48 ore dovremmo avere una soluzione. Quante partite in chiaro? Credo un paio“.

Queste le dichiarazioni del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che nella nota trasmissione condotta da Bruno Vespa “Porta a Porta”, ha confermato come la ripartenza della Serie A di calcio offrirà agli utenti delle grandi novità.

Una di queste è sicuramente la possibilità di trasmettere alcune partite del campionato in chiaro. Ma quali? Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, attraverso una videoconferenza, ha specificato come a dover essere trasmesse sono Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. La prima sarà in diretta su Tv8, la seconda sul canale youtube del broadcaster.

Altra novità è che non è prevista alcuna pubblicità. 90 minuti di partita senza alcuna interruzione. È il caso di dirlo: bentornato campionato.