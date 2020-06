Al liceo Sandro Pertini di Ladispoli, come in tutta Italia, l’esame di maturità era previsto per oggi. Invece, il tutto sarebbe slittato di un giorno per un sospetto caso di Coronavirus ad un membro della commissione.

Liceo Sandro Pertini di Ladispoli, maturità spostata di un giorno

Attraverso una comunicazione urgente, il personale del Liceo Sandro Pertini di Ladispoli, a un giorno dall’esame di maturità, ha avvisato tutti i suoi studenti (oltre 100) che l’esame è stato spostato di un giorno.

Stando a quanto raccolto dalle prime informazioni, sembrerebbe che un membro della commissione d’esame si sia sottoposto ai test sul Covid-19 visto che, mesi prima, avrebbe accusato i sintomi del virus. Al momento, secondo quanto trapela, il docente non avrebbe nessun sintomo.

Vedremo come si evolverà la faccenda.