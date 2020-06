Questa e’ la lista dei comitati e delle associazioni che hanno aderito all’assemblea pubblica del prossimo 20 giugno che si terrà a Roma:

Comitato promotore dell’ assemblea pubblica dei comitati e delle associazioni, con l’autorizzazione della questura di Roma in Piazza Santa Croce in Gerusalemme per il 20 giugno 2020, dalle ore 11 alle ore 13.

Comitato villa wolkonsky

Comitati dell’esquilino-1 municipio che sostengono l’iniziativa:

Sos esquilino

Comitato difesa esquilino-monti

Comitato santa croce

Roma sceglie roma

Caffè italia

Italia nazione

Comitati aderenti:

Comitato cittadino roma riparte

Ristoratori-“living room”

Nuova axa

Caop ponte di nona

Roma produce

Comitato cittadini di tor pignattara

Azzurro sporting club

Turolo umberto

Ncc-paccini giovanni

Comitato viale marconi

Modererà l’evento l’avv. Sergio Marchi di “7 colli”. Interviene anche “noelaradio.it” di Valerio Scambelluri

Gli inviti a partecipare sono stati fatti pervenire anche ai vari rappresentanti politici, che potranno intervenire tranquillamente. Ogni intervento deve essere “tematico”, indicando, appunto, la tematica e la proposta risolutiva su: “degrado-sicurezza-aiuto ai commercianti ed alle partite iva”.

Tutti i partecipanti dovranno collaborare con le forze dell’ordine presenti “in loco”, rispettando le norme sul “distanziamento sociale”, partecipando con mascherina e con lo “schema base” del loro intervento, che verrà consegnato -se lo si desidera- al “moderatore” (n.b. la distanza di 1 metro-1 metro e 1/2 e’ “alternativa” ed idonea per la tutela della salute di tutti).