Roma – Un fermo di Polizia Giudiziaria per rapina ed un denunciato in stato di libertà per ricettazione dalla Polizia di Stato nella stazione ferroviaria di Roma Termini.

Rapina a Roma Termini

Gli Agenti del Settore Operativo di Roma Termini, in collaborazione con personale della Squadra di Polizia Giudiziaria, hanno proceduto al fermo di polizia giudiziaria di un cittadino algerino di 32 anni, poiché indiziato di rapina in concorso ai danni di una persona di origine marocchina. Il fatto risale al 12 giugno, quando due cittadini stranieri hanno avvicinato un extracomunitario di nazionalità marocchina che stazionava sotto la pensilina in Piazza dei Cinquecento e l’hanno rapinato del cellulare e del denaro di cui era in possesso.

Le immediate indagini condotte da personale della Squadra di Polizia Giudiziaria, anche con l’ausilio del sistema di videosorveglianza della stazione, hanno portato all’individuazione di uno degli autori dell’evento criminoso, poi sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria. Subito dopo, anche il complice è stato rintracciato dai poliziotti nei pressi dell’uscita della stazione. Lo straniero era in compagnia di un altro suo connazionale, che è stato trovato in possesso di un telefono cellulare di provenienza furtiva.

L’autore della rapina è stato associato presso la casa circondariale di Regina Coeli e l’autore della ricettazione deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

FOTO DI REPERTORIO