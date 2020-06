Roma, San Giovanni – Fornisce patente e Carta d’Identità false.

Arrestato dai Carabinieri e segnalato per possesso di droga.

Beccato con documenti falsi e droga

La scorsa notte, a seguito di un controllo, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un uomo di 38 anni, nato in Germania ma residente in Italia, per possesso di documenti di identità falsi.

L’uomo è stato fermato dai militari in piazza San Giovanni in Laterano, mentre si trovava in sosta, a bordo della propria auto con la compagna. Alla richiesta dei militari di esibire i documenti di identità, l’uomo ha esibito una patente e una carta di identità slovene, valide per l’espatrio, ma contraffatte, che sono state sequestrate. A seguito della perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato due involucri contenenti cocaina ed eroina. Per questo motivo è stato anche segnalato alla competente Autorità quale assuntore.

Dopo l’arresto è stato portato in caserma e trattenuto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

FOTO DI REPERTORIO