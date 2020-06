A causa di un auto in fiamme sul tratto urbano della A24, sono segnalate lunghe code. Il veicolo ha preso fuoco per cause ancora da comprendere.

Veicolo in fiamme

Sul posto sta intervenendo il personale addetto per sedare il fuoco e far ripristinare la normale viabilità. Attualmente, infatti, la strada risulta essere chiusa al traffico tra la Tangenziale Est e Portonaccio, in direzione del Grande Raccordo Anulare.

Potrebbero seguire aggiornamenti a breve. Ancora non è nota la situazione legata a eventuali feriti.