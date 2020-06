L’Istituto Lazzaro Spallanzani è il Primo Covid Hospital, Hub e riferimento di tutta la rete. Nell’ambito di una

riorganizzazione e più efficace utilizzo delle risorse di tutta la rete, il nostro Istituto accoglie i Pazienti positivi e sospetti provenienti dalle Strutture pubbliche e private in via di chiusura, per il ridimensionamento della epidemia.

Bollettino medico numero 137 — 15 giugno 2020

Sono, pertanto, ricoverati presso il nostro Istituto 119 pazienti. Di questi 52 sono casi confermati COVID-19, di cui 41 attualmente positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, 67 sottoposti ad indagini.

7 pazienti necessitano di supporto respiratorio.

I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 478.

