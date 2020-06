CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO, OGGI 14 CASI POSITIVI DI CUI 5 RIFERITI AL FOCOLAIO DEL SAN RAFFAELE PISANA CHE RAGGIUNGE COSI’ UN TOTALE DI 109 CASI E 5 DECESSI CORRELATI, IL FOCOLAIO DI PIAZZA PECILE E’ CHIUSO . SU SAN RAFFAELE ATTENDIAMO ESITO DEI RICHIAMI PER CHIUDERE LA CORPOSA INDAGINE EPIDEMIOLOGICA, E’ STATA IMPORTANTE LA TEMPESTIVITA’ DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO’

***IL CLUSTER DI PIAZZA PECILE E’ CHIUSO, ALL’INTERNO NESSUN CASO POSITIVO, TOTALE TRASFERITI DA PALAZZO 52 PERSONE TRA POSITIVI E NEGATIVI, TAMPONI ESEGUITI 108, 4 POSITIVI SONO ESITO DEGLI ULTIMI TAMPONI DI IERI GIA’ TRASFERITI IERI SERA, NEL PALAZZO RIMANGONO 49 PERSONE TUTTE NEGATIVE POSTE IN SORVEGLIANZA DA ASL ROMA 2;

***CENTRO RAI SAXA RUBRA: EFFETTUATI OGGI ALTRI 50 TAMPONI A DRIVE-IN SANTA MARIA DELLA PIETA’ ATTESA PER I REFERTI, IN TOTALE GIA’ ESEGUITI 110 TAMPONI, FORTE COLLABORAZIONE TRA I SERVIZI DELLA ASL ROMA 1, DELL’UNITA’ DI CRISI REGIONALE E DELL’AZIENDA RAI, E’ IMPORTANTE ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE AI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE;

***SAN RAFFAELE PISANA: TRASFERITI TUTTI I 64 PAZIENTI, CHIESTA DALLA ASL ROMA 3 ALLA DIREZIONE SANITARIA DELLA CASA DI CURA LA SANIFICAZIONE DEI REPARTI DI MEDICINA, RIABILITAZIONE RESPIRATORIA E CARDIOLOGICA, OGGI DEL LINK DEL FOCOLAIO ABBIAMO 5 CASI DI CUI 2 OPERATORI SANITARI UNO ASL ROMA 4 E UNO ASL ROMA 5 E 2 DEL CLUSTER FAMIGLIARE NELLA ASL ROMA 6 E 1 E’ FAMIGLIARE DI UN PAZIENTE DIMESSO NELLA ASL ROMA 1,

NELLA STRUTUTRA RIMANGONO 79 PAZIENTI E DI QUESTI 13 IN DIMISSIONE CON TAMPONE NEGATIVO, IN SETTIMANA VERRANNO NUOVAMENTE ESEGUITI I TEST A TUTTI I DIPENDENTI E A TUTTI I PAZIENTI RIMASTI NELLA STRUTTURA, AD OGGI I TEST EFFETTUATI SONO OLTRE 4 MILA PER CIRCOSCRIVERE QUESTO FOCOLAIO, UNO SFORZO SENZA PRECEDENTI SU UN’UNICA STRUTTURA. SONO ATTIVI OGGI I DRIVE-IN DEL SAN GIOVANNI, DEL SANTA MARIA DELLA PIETA’ PER IL CLUSTER RAI-SAXA RUBRA E DELLA ASL ROMA 3 (FORLANINI E CASAL BERNOCCHI) PER IL RICHIAMO DEI PAZIENTI DIMESSI DAL 1° DI MAGGIO PRESSO LA STRUTTURA SAN RAFFAELE;

COVID CENTER CAMPUS BIO-MEDICO CHIUDE DOPO 75 GIORNI DI ATTIVITA’,

Oggi registriamo un dato di 14 casi positivi di cui 5 riferibili al focolaio del San Raffaele Pisana di Roma. Il focolaio raggiunge così un totale di 109 casi positivi e 5 decessi correlati. Un focolaio è chiuso, quello di Piazza Pecile (Garbatella) e sul San Raffaele Pisana attendiamo l’esito dei richiami per chiudere la copiosa indagine epidemiologica. E’ stata importante per contenere i focolai la tempestività degli interventi.

Al San Raffaele Pisana sono stati tutti trasferiti i 64 pazienti e chiesta dalla Asl Roma 3 alla direzione sanitaria della struttura la sanificazione dai reparti di medicina e riabilitazione cardiologica e respiratoria. Dei 5 casi riferiti al cluster due sono operatori sanitari (uno nella Asl Roma 4 e uno nella Asl Roma 5), due fanno riferimento al cluster famigliare nella Asl Roma 6 e uno è un famigliare di un paziente nella Asl Roma 1 dimesso dalla struttura. Rimangono nella struttura 79 pazienti e di questi 13 sono in dimissione con tampone negativo. In settimana verranno nuovamente eseguiti i test a tutti i dipendenti e tutti i pazienti rimasti. Ad oggi sono stati effettuati oltre 4 mila test per circoscrivere questo focolaio, si tratta di uno sforzo senza precedenti su un’unica struttura . Sono attivi anche oggi i drive-in del San Giovanni, del Santa Maria della Pietà per il cluster del Centro Rai di Saxa Rubra e i due drive-in della Asl Roma 3 (Forlanini e Casal Bernocchi) per il richiamo dei pazienti dimessi a partire dal 1° di maggio dal San Raffaele.

E’ chiuso il cluster dello stabile in Piazza Pecile (Garbatella) all’interno non ci sono casi positivi. Il totale delle persone trasferite dalla struttura è di 52 unità tra positivi e negativi. Sono stati eseguiti un totale di 108 tamponi, 4 i positivi esito degli ultimi tamponi e sono persone già trasferite ieri sera. Nel palazzo rimangono 49 persone tutte negative e poste in sorveglianza dalla Asl Roma 2.

Per quanto riguarda il Centro Rai di Saxa Rubra siamo in attesa dell’esito dei 50 tamponi effettuati presso il drive-in di Santa Maria della Pietà (Asl Roma 1) e in totale sono stati effettuati 110 tamponi. C’è una forte collaborazione tra i servizi della Asl Roma 1, l’Unità di Crisi regionale e l’azienda Rai. E’ importante attenersi scrupolosamente ai protocolli di prevenzione . Questa mattina ho inoltre fatto visita al Campus Bio-Medico in occasione della chiusura del Covid Center dopo 75 giorni di attività per il contrasto alla diffusione del virus.

Proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell’ordine, mentre i decessi sono stati 2 nelle ultime 24h“ commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

***DPI – dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 236.000 mascherine chirurgiche, 70.000 maschere FFP2, 10.800 maschere FFP3, 9.750 tute, 18.500 cuffie.

La situazione nelle Asl, Policlinici Universitari e Aziende Ospedaliere:

Asl Roma 1 – 2 nuovi casi positivi di cui 1 riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 1 decesso . 14 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Centro Rai Saxa Rubra: effettuati altri 50 tamponi a drive in Santa Maria della Pietà, in attesa degli esiti. Forte collaborazione tra i servizi della Asl Roma 1, l’unità di crisi regionale e l’azienda Rai;

Asl Roma 2 – 4 nuovi positivi riferibili al cluster di Piazza Attilio Pecile a Garbatella, casi già noti da esito degli ultimi tamponi già trasferiti ieri sera. Cluster chiuso. Nel palazzo rimangono 49 persone tutte negative poste in sorveglianza dalla Asl Roma 2. 9 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – 1 nuovo caso positivo. Trasferiti dall’IRCCS San Raffaele Pisana 64 pazienti, non ci sono casi positivi all’interno della struttura. Chiesta la sanificazione dei reparti di medicina, riabilitazione respiratoria e cardiologica;

Asl Roma 4 – 1 nuovo caso positivo riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 28 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 – 1 nuovo caso positivo riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana;

Asl Roma 6 – 3 nuovi casi positivi di cui 2 riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 22 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 10 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 8 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 3 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 5 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Azienda Ospedaliero – Universitaria Sant’Andrea – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda ospedaliera San Camillo – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Policlinico Umberto I – 27 pazienti ricoverati di cui 1 in terapia intensiva. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. 1 paziente guarito;

Policlinico Tor Vergata – 13 pazienti ricoverati. 1 paziente guarito. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari;

Policlinico Gemelli – 55 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 9 in terapia intensiva;

Policlinico Campus Bio-medico – Con le dimissioni dell’ultimo paziente il Policlinico Campus Bio-medico è una struttura covid free;

Ares 118 – Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

IFO – Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;

Istituto Zooprofilattico – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini e medici veterinari. Il servizio è on line con prenotazioni dal sito;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Sono 4 i ricoverati positivi al Centro Covid di Palidoro.