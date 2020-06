Casina di Raffaello, un contest social per cuochi bambini

La pandemia ha dato vita ad un numero considerevole di disagi alla famiglia, a causa delle sospensioni dell’attività didattica e dell’offerta ricreativa, sulle quali contavano molto in particolare i genitori lavoratori. Roma Capitale, sulla scia dell’iniziativa governativa per mantenere il contatto con i cittadini che è stata rappresentata dal hashtag #lorestocasa, ha lanciato nei primi momenti della quarantena la propria serie di attività a distanza per la campagna #laculturaincasa.

All’interno del folto programma è stata prevista una serie di eventi Web e social indirizzati ai bambini e ragazzi #laculturaincasaKIDS, che loro malgrado sono ancora costretti in casa invece di prendere parte alle consuete attività di intrattenimento svolte in gruppo.

La ludoteca “Casina di Raffaello” di Villa Borghese, avendo alla campagna, propone l’iniziativa “Mamma oggi cucino io!”: un contest social di cucina creativa per bambini dai 4 ai 12 anni sul sentito tema dell’alimentazione, centrale una volta di più durante un periodo di obbligata permanenza fra le mura domestiche a battagliare con il mood food.

Ogni giovedì (4, 11, 18 e 25 giugno) la “Casina di Raffaello” ha previsto il lancio sui propri canali social di una sfida per la creazione artistica di una semplice ricetta, dando vita a piacevoli occasioni di condivisione di tempo ed esperienza tra i bambini ed i loro genitori. Il tutto è previsto per ogni giovedì di giugno (4, 11,18 e 25) ed è stato sviluppato con contributo scientifico di Technotown e la preziosa collaborazione del Centro Agroalimentare di Roma.

Marco Lombardi, il portavoce del sito utileincasa.it, ricorda come da tempi immemorabili la maggior parte dei bambini siano attratti dalla magia delle creazioni culinarie. Con qualche accortezza in relazione all’età, come l’uso di piccoli coltelli senza punta e moderni elettrodomestici dotati di ogni sistema di sicurezza, la cucina è un ottimo luogo per la socializzazione, l’osservazione dei fenomeni chimico-fisici e per fare utili esercizi di psicomotricità come impastare a mano. Proprio questo è il motivo del coinvolgimento di Technotown, con il compito di creare video esplicativi delle reazioni chimiche delle ricette in modo comprensibile ai più piccoli.

I piccoli cuochi devono utilizzare tutta la fantasia per “impiattare” in modo artistico le proprie pietanze. Le sfide riguardano 4 categorie: Colazioni Artistiche, Merende d’Autore, Pic Nic Speciali e Gelati Spaziali. I giovanissimi partecipanti hanno la possibilità di inviare entro le ore 12 del mercoledì successivo alla e-mail info@casinadiraffaello.it le foto delle loro opere culinarie e degli “impiattamenti” artistici, che saranno pubblicate lo stesso mercoledì alle ore 17 sulla pagina Facebook di Casina di Raffaello.

Il regolamento del contest prevede un vincitore per ogni categoria, decretato sulla base dei Like ricevuti nel corso della settimana. Alla ripresa delle attività la “Casina di Raffaello” premierà i vincitori fisicamente con dei piccoli gadget ed esporrà in mostra i migliori lavori pervenuti, scelti dalla giuria composta da Casina di Raffaello, da Technotown e dal Centro Agroalimentare di Roma.