Incendio al Ministero del Lavoro

Sono in corso in questi istanti i lavori da parte di quattro squadre dei Vigili del Fuoco dopo che, in via Flavia, è scoppiato un incendio in un edificio in ristrutturazione del Ministero del Lavoro.

A prendere fuoco, secondo quanto riportato dagli organi competenti, è stato il tetto e sottotetto dell’edificio. È stato inviato il carro autoprotettori ed il CRRC e, per fortuna, non risultano al momento persone coinvolte.

Le autoscale in questo momento sono due: l’ AS 6 e l’AS 12 a causa delle proporzioni dell’incendio.

Potrebbero seguire aggiornamenti.