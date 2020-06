Colleferro, dal 1 luglio 2020 cambia il calendario di raccolta porta a porta

Il calendario della raccolta porta a porta a Colleferro è pronta a cambiare. A confermarlo è direttamente l’amministrazione comunale attraverso un post su Facebook.

Cambia il calendario della raccolta porta a porta a Colleferro

Dal 1 luglio 2020, a Colleferro, cambierà il calendario di raccolta porta a porta dei rifiuti. A confermarlo, dopo diverse indiscrezioni, è stata direttamente l’amministrazione comunale di Colleferro attraverso un post su Facebook.

Ecco il calendario che entrerà in vigore il 1 luglio:

Tale cambiamento, come sottolineato dallo stesso post, è stato fatto per andare incontro alle esigenze che negli anni i cittadini hanno fatto e, per elaborarlo, sono stati presi come riferimento i Comuni migliori d’Italia.