Dopo diversi giorni di assenza di nuovi contagi, in questa settimana si registrano due positivi in più nel territorio tiburtino. A comunicarlo è la direzione generale della Asl Roma 5. Si tratta di due operatori sanitari tiburtini impiegati in strutture della nostra regione. Sale così a 14 il numero dei lavoratori del settore sanitario che hanno contratto il covid-19 dall’inizio dell’emergenza.

Due nuovi casi di persone ​positive al Covid-19 a Tivoli

I positivi attualmente in quarantena sono nove, su un totale di 48 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Di questi, si ricorda che 5 purtroppo sono i deceduti (tutte persone anziane e con patologie gravi) e 35 i guariti.

Quanto alle quarantene precauzionali, non si registrano, in base ai dati comunicati questa mattina dalla Asl, persone in autoisolamento (ossia, coloro che si sono posti in autoisolamento o perché sono rientrati da un viaggio in un Paese estero, o perché ritengono di essere stati a contatto con qualcuno poi risultato positivo al nuovo Coronavirus e che spontaneamente comunicano alla Asl la loro condizione), mentre sono 15 le persone in quarantena fiduciaria domiciliare disposta dall’autorità sanitaria.