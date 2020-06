Causa penale 8715 del finto avvocato Paolo Rossino: occhio alla truffa

Nuova truffa in atto sul web. Questa volta ad essere presi di mira sarebbero tutti gli utenti che dispongono di una casella di posta elettronica Alice. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

“Causa penale 8715”: è una truffa

Da diversi giorni gira sul web una truffa dove un fantomatico Avvocato di nome Paolo Rossino invita a scaricare un file per prendere nota della causa penale 8715 nei confronti degli utenti. Da quello che risulta, sembrerebbe che ad essere presi di mira da questa fantasiosa truffa siano gli utenti che hanno come provider mail Alice.

Il testo della truffa: “Buongiorno, vi invitiamo a scaricare l’allegato per la causa penale numero 8715/2020. Scarica. Rimanendo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni in merito, l’occasione ci è gradita per inviarVi cordiali saluti. Avv. Paolo Rossino“. Ovviamente consigliamo a tutti gli utenti di non scaricare l’allegato PDF.

Cosa potrebbe succedere

Ancora sono poco chiare le conseguenze a cui un utente può andare incontro qualora scaricasse il file allegato. Da quello che trapela in rete, sembrerebbe che il vero pericolo sia legato ad un probabile attacco hacker dove, tramite algoritmi, il truffatore/i potrebbero prendere i dati sensibili degli utenti.