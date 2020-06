Flash mob a San Cesareo, Colonna e Monte Compatri previsto per oggi alle ore 17.00. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Aria Pulita.

“Mobilitazione contro gli odori nauseabondi: i cittadini di Colonna, San Cesareo e Monte Compatri scendono in piazza. Per sensibilizzare le Amministrazioni locali e per cercare una fattiva collaborazione al fine di cercare di risolvere questo grave problema.

La mobilitazione promossa dall’Associazione Aria pulita, da tempo in programma e rimasta in sospeso causa COVID 19, si terrà oggi, sabato 13 giugno 2020, alle ore 17:00.

La protesta si svolgerà sotto forma di FLASH MOB in contemporanea nei tre Comuni interessati dalle esalazioni maleodoranti, che giorno e notte affliggono i residenti ormai esasperati dal perdurare di questa grave problematica. È prevista la partecipazione di una nutrita rappresentanza di cittadini”.

I dettagli dell’incontro

Colonna – Belvedere – ore 16:30

San Cesareo – area ex CO.TRA.L – ore 16:30

Monte Compatri – Via Busnago – ore 16:30

In base alle normative vigenti per il Covid-19 dovrà essere mantenuta la distanza sociale e dovrà essere usata la mascherina.

Locandina in copertina