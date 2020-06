I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, dopo le operazioni antidroga nei quartieri di Tor Bella Monaca e di San Basilio che hanno portato all’arresto di 81 persone nelle ultime 48 ore, proseguono le attività di contrasto dei reati inerenti agli stupefacenti, eseguendo mirati blitz nel centro storico e in provincia. In manette sono finiti 17 pusher e altri 2 sono stati denunciati. Sequestrati oltre 2,1 kg di droga – tra cocaina, eroina, hashish e marijuana –, 14 flaconi di metadone, 67 pasticche di Rivotril e circa 5.000 euro in contanti, provento delle attività illecite.

Le operazioni

In particolare, i Carabinieri hanno notato due cittadini romani, di 28 e 44 anni, già noti alle forze dell’ordine, a bordo di un’autovettura in via Cardinal Garampi, a Primavalle, e li hanno fermati per un controllo. Nel corso della verifica, i Carabinieri hanno rinvenuto una busta termosaldata contenente 1,15 kg di marijuana, nascosta nel bagagliaio. I due sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.

In via dei Prati dei Papa, zona Marconi, i Carabinieri hanno notato i movimenti sospetti di due giovani romani, un 19enne e una 16enne, all’esterno di un condominio e li hanno fermati per un controllo. La successiva perquisizione nella loro abitazione ha permesso di rinvenire nella loro camera 51 g di cocaina, suddivisi in 90 dosi, e 181 g di hashish, oltre a un bilancino elettronico di precisione. Il maggiorenne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari mentre la minore è stata denunciata a piede libero.

Nella camera da letto di uno studente universitario, 20enne originario di Imperia ma residente nel quartiere Parioli, i Carabinieri hanno invece rinvenuto e sequestrato 676 g di marijuana e 1.240 euro in contanti, suddivisi in diverse mazzette. Anche lui è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.

Nel quartiere Gianicolense, invece, i Carabinieri hanno arrestato 4 persone, due cittadini romani di 61 e 44 anni, un cittadino lituano di 43 anni e un cittadino georgiano di 39 anni, tutti con precedenti di droga, con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

I due cittadini romani sono stati sorpresi a cedere 14 flaconi di metadone ai cittadini stranieri, per la successiva cessione a terzi. Nel corso delle perquisizioni, i Carabinieri hanno rinvenuto nelle loro tasche anche 67 pasticche di Rivotril. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa rito direttissimo.