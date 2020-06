Dalle ore 9:30 circa, 2 Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando VV.F. Di Roma stanno intervenendo in Via Kiiciro Toyoda per un incendio divampato all’interno del Centro Direzionale Alitalia in stato di abbandono.

Ad avvisare i Vigili del Fuoco sono stati alcuni passanti. Al momento non si segnalano feriti o intossicati. Potrebbero seguire aggiornamenti qualora ci fossero novità.